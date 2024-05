Homem é assaltado enquanto dorme na Praça da Revolução, em Rio Branco

Um homem que tirava um cochilo em um dos bancos da Praça da Revolução, no Centro da Capital acreana, viu-se alvo de um roubo enquanto descansava. Segundo o portal Notícias da Hora, o crime, que ocorreu na noite de quinta (09), no entanto, não passou despercebido pelas câmeras de vigilância instaladas pela Prefeitura, como parte do projeto de segurança.

A proximidade do quartel da PM com a praça foi essencial para a rápida resposta policial. Os agentes, alertados pela central de monitoramento, chegaram ao local em tempo hábil.

Ao perceber a presença dos policiais, o ladrão tentou fugir, mas foi detido ainda nas proximidades.

Entenda o caso

Enquanto a vítima dormia tranquilamente, um homem se aproximou e retirou o celular de seu bolso, sem despertar sua atenção.

A vítima, que foi acordada pelos policiais, teve seu pertence recuperado e o suspeito do roubo foi detido. Tanto a identidade da vítima quanto a do acusado foram preservadas, conforme procedimento padrão, e ambos foram encaminhados à Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA) para os procedimentos legais cabíveis.