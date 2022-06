Pesquisa Fieac: Jorge Viana é o mais rejeitado e Jenilson Leite é o menos preterido

A pesquisa divulgada pela Fieac nesta sexta-feira (3) mostra como estão os candidatos ao Governo do Acre no sentido de rejeição do público.

Jorge Viana lidera com 23,9%. Petecão aparece em seguida com 19%, Mara Rocha com 10,3%, Gladson com 9,1%, Michele Melo 8,1%, David Hall 6,6%, e Nilson 6,4%. Jenilson, com 6,2%, tem a menor rejeição entre os candidatos. 5,4% afirmaram não rejeitar nenhum deles. 3,1% afirmaram não votar em nenhum deles e 1,9% não respondeu.

A pesquisa do Instituto Perfil foi realizada entre os dias 24 a 28 de maio e ouviu 1.430 pessoas no Estado do Acre. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95% e o estudo está registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Acre com o número AC- 04020/2022.