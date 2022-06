PM prende dupla que assaltava vendedores da OLX no Segundo Distrito de Rio Branco

Dois assaltantes que não tiveram os nomes divulgados foram presos na noite deste sábado (4), no Residencial Santo Afonso, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de policiais militares da Companhia Rotam, ligada ao Bope, a dupla de assaltantes fazia contato com os vendedores de produtos pela plataforma Olx e atraiam para um assalto.

A vítima, desta vez, foi uma vendedora de bolsas, que ao meio dia deste sábado (4), foi chamada para entregar duas bolsas em uma rua sem saída do Residencial Santa Afonso. Ao chegar no local com os objetos e pilotando uma motocicleta, um homem encapuzado com um gorro do exército saiu de dentro de uma área de mata e anunciou o assalto. Dessa vítima, foram subtraídos as bolsas encomendadas, o celular e dinheiro. A mulher ficou com a motocicleta e, em seguida, saiu do local.

A vítima ligou para o Copom e acionou a policia militar que estiveram no local, colheram as características dos bandido e realizaram ronda na região, mas ninguém não foi encontrado. Pelo localizador do celular, a vítima e os PMs conseguiram chegar em uma residência na mesma região do lugar que aconteceu o roubo.

Os militares conseguiram entrar no local e encontraram o celular, as bolsas e outros pertences de outras vítimas, além de do gorro do exército, um colete balístico e uma arma de fogo artesanal desmontada com 7 munições.

Ainda segundo a polícia, o acusado de assaltar a vítima estava usando camisa verde no momento em que foi preso e já tem passagem por um duplo homicídio. Outro assaltante, que usava camisa preta, é réu primário no mundo do crime.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos acusados, que foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com os materiais e a arma de fogo apreendida, para serem tomadas as medidas cabíveis.