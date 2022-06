Prefeito de Capixaba, Manoel Maia assina contrato dos novos agentes comunitários de saúde

Na manhã de hoje, Quarta-feira (01), o Prefeito de Capixaba, Manoel Maia, assinou os contratos dos novos ACS (Agentes Comunitários de Saúde) que passaram no Seletivo Simplificado temporário N° 001/2022.

O ato simbólico aconteceu no auditório do Centro Cultural, com a presença dos selecionados, do Prefeito Manoel Maia, Secretária de Saúde Núbia Rodrigues, Secretária de Desenvolvimento Social, Rakel Vieira, Secretário de Planejamento Dário Reis, Coordenadora de Atenção Básica, Valcemira e Técnico de Sistemas Gerlandes.

Para Manoel, este é um importante momento para acolher, orientar e valorizar os novos contratados que conquistaram suas vagas através de um processo democrático e transparente.

“Parabenizo cada novo ACS, que passa a integrar a equipe do Município, destacando que todos os profissionais selecionados conseguiram vaga por mérito próprio, então sem dúvida terão capacidade de oferecer atendimento de qualidade à nossa população”, disse o Prefeito.

No demais falou da valorização dos servidores durante a sua gestão, citou o pagamento do auxílio alimentação para as categorias, entre outras cosias. Após isso pediu o empenho de cada um, disse que vai cobrar, mas também quer dar as condições para exercerem seus trabalhos. Destacou que é uma experiência nova para alguns, e pediu que Deus abençoe e direcione cada um.

Na ocasião a Secretária Núbia, deu também deu as boas-vindas a todos e destacou que é a primeira vez que ACS assinam o contrato coletivamente porque antes se assinava de forma parcial direto na secretaria. No demais falou sobre o papel dos ACS frente ao SUS, também informou que a Secretaria está se organizando para licitar os kits padrão dos ACS com farda, mochila, etc.