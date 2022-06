Prefeitura de Acrelândia abre licitação de pregão presencial para contratação sob demanda

A Prefeitura Municipal de Acrelândia abre licitação de pregão presencial 020/2022, por Sistema de Registro de Preços (SRP), para Contratação sob demanda de pessoa jurídica para fornecimento de materiais de gênero alimentícios, materiais de consumo, expediente e limpeza para atender as demandas das Secretarias: Administração e Finanças, Saúde, Educação, Agricultura e Meio Ambiente, Obras, Transporte e Urbanismo, Assistência Social do município de Acrelândia. Natureza do objeto: outros serviços.

Data de Abertura: 23 de junho de 2022, 08:00.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão presencial.