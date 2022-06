Prefeitura de Capixaba e Governo do Acre iniciam recuperação no ramal Campo Esperança

Poucos dias depois de se reunir com a comunidade do Campo Esperança, para realizar o planejamento de ações a serem desenvolvidas na melhoria do ramal, a Prefeitura em parceria com o Governo do Estado já enviou maquinários para a realização do serviço.

Inicialmente as máquinas estão na fase de limpeza do ramal, para posteriormente resolver as demandas enumeradas junto a comunidade.

De acordo com o prefeito Manoel Maia, na semana passada enfrentando sol e chuva a equipe de obras iniciou os trabalhos, “nossa intenção é levar trafegabilidade a todos os ramais do nosso município. Sabemos que não dá para fazer tudo de uma só vez, mas com a parceria do Governo do Estado e apoio da Comunidade enfrentando sol e chuva, vamos avançando nos trabalhos porque o importante é oferecer a dignidade que o povo da zona rural merece,” disse o prefeito.

Vale destacar que ao todo, esse ano a Prefeitura já atingiu a marca de 40 km de ramais recuperados e segundo o secretário de obras, Billy John, este é apenas o começo de uma grande operação de melhoria das estradas vicinais do município.