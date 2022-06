Pronaos Rosacruz no Acre comemora 45 anos e convida para meditação aberta

Poucas pessoas sabem, mas há em Rio Branco um local destinado a despertar o potencial interior do ser humano, com práticas meditativas e estudos, trata-se do Pronaos Rosacruz Rio Branco – AMORC, um Organismo Afiliado à Antiga e Mística Ordem Rosacruz – AMORC.

A Ordem Rosacruz é “uma organização místico-filosófica, sem fins econômicos, cultural, educacional e apolítica, que busca promover o autoaperfeiçoamento do ser humano por meio do despertar de seus poderes interiores, a fim de que tenha uma vida mais plena e integral.” Pessoas de todas as raças, idades, posições sociais e de todos os sexos podem associar-se e frequentar suas atividades, convivendo em clima de perfeita liberdade de pensamento.

A AMORC acredita na espiritualidade e no humanismo como meio de enfrentar a crise que assola o mundo. Ao filiar-se, iniciam-se os estudos e as práticas que visam um melhor conhecimento de si mesmo e da natureza ao qual o ser humano está inserido, proporcionando benefícios físicos, psíquicos, emocionais e espirituais aos praticantes.

Hoje, completando 45 anos de existência, queremos abrir nossas portas à sociedade acreana e convidar todos aqueles buscadores de mentes afins a participarem da nossa atividade de meditação aberta ao público, que será uma bela oportunidade para conhecer e sentir um pouco da “atmosfera rosacruz”, bem como vivenciar os maravilhosos efeitos da meditação.

Meditação Aberta ao Público

Data: 25 de junho de 2022

Horário: 18:30 (chegar, pelo menos, 30 min antes)

Endereço: Estr. do São Francisco, 1510 – Vitoria, Rio Branco – AC

Google Maps procurar por: Ordem Rosacruz

Contato: Fábio Matheus (68) 99936-4787 Francisco Glauco: (68) 98108-3344