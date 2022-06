Solange Couto diz que viveu como “esposa secreta” de Sidney Magal

Na última terça-feira (7), Solange Couto foi convidada de um podcast e abriu o jogo sobre o casamento que teve nos anos 1970 com Sidney Magal, que durou 5 anos. Apesar de não ter citado nomes na entrevista, todos sabem que se trata do cantor.

“Não interessa, deixa ele para lá”, disparou Solange Couto em bate-papo com Sérgio Mallandro e Renato Rabello, quando o assunto veio à tona no Papagaio Falante. Dessa forma, a atriz revelou que nunca mais teve contato com Magal após o término do relacionamento, que se deu de 1975 até 1980.

“Tem 45 anos que a gente deixou de ter [um relacionamento]. Desde então, nós nunca mais nos falamos nem nos comunicamos. Nunca nos encontramos em eventos. Fomos nos encontrar no Dança dos Famosos. Pensei: ‘Vai ser difícil porque vai ser uma convivência profissional, mas nós somos profissionais’.”, declarou Solange Couto.

