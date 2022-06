Travesti é presa suspeita de dopar homem e fazer Pix pelo celular dele

A Polícia Civil de Goiás prendeu uma travesti suspeita de dopar um homem com um pó branco e fazer transferências por Pix usando o celular dele, em Goiânia. De acordo com a investigação, a vítima disse que foi abordada por um grupo, teve o celular desbloqueado e R$ 6 mil transferidos de sua conta bancária para outra.

A travesti foi presa na segunda-feira (6/6). O homem contou à polícia que, na noite de 27 de maio, foi abordado por três pessoas no trânsito. O trio teria aberto a porta do veículo e entrado nele. De acordo com a investigação, dentro do carro, um dos ladrões segurou o motorista pelo pescoço, o obrigou a inalar um pó branco e, em seguida, exigiram que ele desbloqueasse o celular.

Pó branco

Segundo a polícia, o homem disse que não se lembrou mais do que ocorreu depois de inalar o pó. Ele acordou passando mal, foi a um hospital e, só depois de voltar para casa, constatou que os suspeitos fizeram transferências de R$ 6 mil de sua conta bancária, por meio do Pix.

De acordo com a investigação, a jaqueta, o celular e o relógio do homem foram apreendidos com a suspeita. A polícia informou que ela é suspeita de ser líder do grupo e já tem antecedente criminal pelo crime de roubo.

Uma perícia ainda é realizada para identificar a substância do pó branco, e o laudo será juntado ao inquérito policial.

O Metrópoles não encontrou contato da defesa da travesti, já que o nome dela não foi divulgado, até o momento em que este texto foi publicado, mas o espaço segue aberto para manifestações.

A Polícia Civil informou que divulgou a imagem da travesti para que outras vítimas possam identificá-la e irem à delegacia, caso tenham sofrido o golpe. Os outros dois suspeitos continuam sob investigação e ainda não foram presos.