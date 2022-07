Adolescente acha iphone, manda vídeo para o proprietário e atitude viraliza na internet

A atitude de Esther Araújo, de 16 anos, inspirou milhares de jovens através das redes sociais e no município de Porto Velho, Rondônia. Um vídeo gravado por ela para o proprietário de um iphone que ela encontrou quando estava saindo da escola, acompanhada de algumas amigas, rendeu aproximadamente três milhões de visualizações.

Em três dias, o alcance do vídeo foi inesperado. “Como eu tenho conhecimento sobre iPhone, eu sabia que se eu gravasse o vídeo ele ia conseguir acessar a nuvem e ver”, explicou ao g1 Rondônia.

No vídeo ela diz: “moço, dono do celular, você deixou cair. A gente encontrou, a gente está com ele”. Em seguida ela cita o nome da escola onde deixou o aparelho e finaliza empolgada: “é isso, vem buscar seu iPhone!!”.

O arquiteto Luiz Carvalho, dono do smartphone, contou ao g1 que estava trabalhando em uma construção próxima à escola onde Esther estuda. Quando estava a caminho de casa, o telefone caiu da sua bolsa e ele percebeu somente quando chegou em casa.

“Eu fiquei desesperado, porque tudo eu movimento no meu celular: conta, minhas mídias de trabalho, tudo está no celular. Tem tanta pessoa mal intencionada, que a gente já acha que não vai conseguir mais recuperar”.

Em casa, Luiz decidiu acessar a nuvem e teve a surpresa e tranquilidade de encontrar o recado da Esther.

“Ela foi muito fofa, o vídeo dela foi muito natural. Esperteza dela né de pensar assim de imediato: ‘vou abrir a câmera que dá pra acessar’. E ela fez tudo certinho, nem levou pra casa, deixou na escola com uma pessoa responsável”, comemora.”Eu acho que essa história inspira e serve para a gente acreditar que ainda existem pessoas boas”.

Além do Luiz, a mãe de Esther agradeceu pela atitude da filha: “O melhor presente que um filho pode dar pra uma mãe é uma atitude dessa, de honestidade, uma atitude de bom caráter. Então a gente olha e se alegra porque a gente vê que o que temos ensinado para os nossos filhos está fazendo efeito. Eu tenho muito orgulho da minha filha”.