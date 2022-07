Antônia Lúcia emite nota negando interesse em assumir presidência do Republicanos

A deputada federal e missionária Antônia Lúcia Câmara (Republicanos) emitiu uma nota de esclarecimento negando que estaria a frente de uma articulação para retirar João Paulo Bittar da presidência do Republicanos no Acre.

As informações sobre a deputada circularam na imprensa, afirmando que Antônia estaria em Brasília ajustando a remoção do filho do senador licenciado, Márcio Bittar, da presidência da legenda.

A deputada foi enfática na resposta: “Desminto qualquer notícia de que eu estaria articulando, em Brasília, retirar o Partido Republicanos de seus legítimos representantes aqui no Estado do Acre”.

Confira a nota de esclarecimento na íntegra:

Eu, deputada federal Antônia Lúcia (Republicanos/Acre), pelo presente instrumento, imbuída do sentimento do cumprimento do dever, esclareço o seguinte à opinião pública do Acre:

1. Sou deputada federal pelo Partido Republicanos, à testa do qual, no Estado do Acre, encontra-se João Paulo Bittar, na liderança de quem me encontro.

2. Sou pré-candidata à deputada federal pelo Partido Republicanos, e não tenho qualquer pretensão em dirigir partido político nessa conjuntura política.

3. Desminto qualquer notícia de que eu estaria articulando, em Brasília, retirar o Partido Republicanos de seus legítimos representantes aqui no Estado do Acre.

4. Reafirmo meu total compromisso com a direção nacional do meu partido, especialmente ao presidente, deputado federal Marcos Pereira, a quem devo lealdade, e ao Presidente Jair Bolsonaro.

Por ser verdade, assino e publico.

Rio Branco, 21 de julho de 2022

Antônia Lúcia

Dep. Federal (Republicanos)