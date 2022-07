Bomba: descobrimos que os acreanos Gleici Damasceno e Sérgio Carvalho estão na série com Xuxa; confira tudo!

A coluna Douglas Richer recebeu a informação que a atriz acreana Gleici Damasceno, faz parte do elenco da série que a apresentadora Xuxa Meneghel está gravando no Acre. Em seu perfil no Instagram, Gleici contou que está no Acre para um novo projeto, porém não revelou mais detalhes para seus seguidores. No vídeo, Gleici aparece na companhia do diretor acreano Sérgio Carvalho e da assistente Rose Farias que também estão na produção, segundo informações passadas para nossa coluna.

Descobrimos que a produção da série conta com o talentoso acreano Sérgio Carvalho, que já está há meses em sintonia com a equipe de Xuxa. No início, o acreano foi convidado para uma consultoria e há dois meses está na produção. Sérgio deve retornar à capital acreana em setembro, após finalizar as gravações. Na equipe de Sérgio também integra o elenco, Rose Farias e Luck Aragão, ambos na assistência de produção.

De acordo com fontes próximas à campeã do BBB, Gleici foi convidada há meses para estar no elenco da série que terá sua primeira parte produzida no Acre. Além de Gleici, vários acreanos foram convidados para a figuração da nova série de Xuxa.

Este colunista conversou com o diretor Sérgio Carvalho na tarde desta segunda-feira (18) que confirmou estar na produção da série de Xuxa, mais não poderia revelar mais detalhes por questões contratuais com a Disney. O ContilNet noticiou com material exclusivo a chegada da apresentadora Xuxa Meneghel no Acre para o início das gravações de Tarã, nova série do Disney+.

