No AC, Gleici Damasceno mostra as belezas do Rio Crôa e faz mistério sobre trabalho no estado; assista

A acreana Gleici Damasceno compartilhou com seus seguidores sua chegada em Cruzeiro do Sul no Acre neste sábado (16). Entre amigos, Gleici visitou o Rio Crôa em passeio de barco, uma das atrações turísticas do local.

“Vocês piscaram, e olha onde eu estou, presta atenção no sol…literalmente estou fugindo do frio de SP, gente… tô no meu estadooo, vou ficar aqui até agosto, num projeto muito especial que eu queria muito contar pra vocês, eu já falei sobre isso aqui, mais ainda não posso, mais em breve falarei, aí gente, tô muito animada”, escreveu.

