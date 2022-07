Chefe da Casa Civil decreta luto oficial de três dias pela morte de avó do governador Cameli

Com a notícia da morte de dona Maria Ivanilde, avó do governador Gladson Cameli, o secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni, emitiu uma nota de pesar, demonstrando condolências aos familiares e amigos.

Dona Ivanilde tinha 84 anos e faleceu no início da noite desta quinta-feira, de parada cardiorespiratória.

Além disso, foi decretadoa Luto Oficial de três dias no estado. “Dona Ivanilde deixa um legado de ensinamentos que serão levados por toda a vida de seus filhos, netos e bisnetos. Pautou sua vida pela simplicidade, cuidado e amor ao próximo.”, diz nota.

“Que Deus possa fortalecer os corações de seus familiares e amigos diante de tamanha dor e tristeza, dando-lhes a certeza de que ela habita em plenitude de paz e descanso nos braços do Pai Eterno”, finaliza Donadoni.

Veja nota na íntegra:

NOTA DE PESAR

É com profundo pesar que o Governo do Estado do Acre manifesta condolências aos familiares e amigos e decreta Luto Oficial de três dias pelo falecimento da senhora Maria Ivanilde de Abreu Lima, avó materna do governador Gladson de Lima Cameli.

Dona Ivanilde faleceu de parada cardiorrespiratória, aos 84 anos, no início da noite desta quinta-feira (21), e deixa um legado de ensinamentos que serão levados por toda a vida de seus filhos, netos e bisnetos.

Natural de Cruzeiro do Sul, Dona Ivanilde era viúva do ex-deputado estadual Rezene Lima, já falecido, e pautou sua vida pela simplicidade, cuidado e amor ao próximo.

Que Deus possa fortalecer os corações de seus familiares e amigos diante de tamanha dor e tristeza, dando-lhes a certeza de que ela habita em plenitude de paz e descanso nos braços do Pai Eterno.

Jonathan Donadoni

Secretário de Estado da Casa Civil do Governo do Acre