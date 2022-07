Com aumento de casos de Covid, prefeitura no AC suspende aulas presenciais e antecipa férias

O aumento de casos de Covid-19 tem feito gestores públicos adotarem medidas mais severas afim de controlar a disseminação do coronavírus.

Na edição do Diário Oficial desta quinta-feira (14), Raimundo Toscano, prefeito de Manoel Urbano, no interior do Acre, anunciou a suspensão das aulas nas escolas públicas municipais urbanas do município.

“Considerando que compete a Municipalidade zelar pela saúde de todos. Considerando que cabe ao Município tomar as medidas necessárias para fazer cessar a propagação da Covid-19”, justifica o gestor.

O decreto de suspensão vigora entre os dias 13 e 24 de julho. Além disso, o recesso escolar que estava previsto para 8 a 12 de agosto será antecipado para o dia 25 a 31 de julho.

As aulas presenciais, nas escolas públicas municipais urbanas, deverão retornarem no dia 1º de agosto.