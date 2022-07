Concurso Receita: candidatos preferem o Cebraspe como banca

O nome da banca que vai ficar responsável pelo concurso Receita Federal 2022 deve ser anunciada nos próximos dias. E, pensando nisso, a Folha Dirigida resolveu ouvir a opinião dos candidatos – que já têm uma favorita.

Em enquete feita pelo Instagram , os seguidores preferem o Cebraspe para organizar o próximo concurso da Receita Federal.

A enquete tinha como opções, além do Cebraspe: FGV, FCC e uma última opção “outra”.

A banca de Brasília foi a mais votada com 43% dos votos, seguida pela FGV com 33% e a FCC com 15%. Apenas 9% não gostariam que nenhuma das três fossem a escolhida e preferem outra banca.

Vale destacar que, até o momento, a Receita Federal não divulgou quais empresas estão na disputa.

Quando será anunciada a banca do concurso Receita?

Ainda não há uma data definida para anunciar o nome da banca que vai ficar responsável pelo concurso Receita. Havia a previsão de que isso acontecesse na segunda semana de julho, mas atrasou.

A informação foi passada pela vice-presidente do Sindifisco Nacional, Natália Saraiva.

“É possível, mas vai depender da banca examinadora. A banca deve ser escolhida nas próximas duas semanas. Aí teremos mais definições.”

Sabe-se que o processo de escolha da banca já está em andamento e essa informação foi passada pela própria Receita à reportagem da Folha Dirigida.

Quanto ao edital, ele também não tem data, mas está previsto para sair a qualquer momento.

Tal prazo foi informado pelo Sindifisco Nacional, após reunião realizada com o secretário da Receita Federal, Julio César.

“O concurso eles disseram que saí a qualquer momento, o edital, mas que não daria para cravar a data”, disse o vice-presidente do Sindifisco, Tiago Barbosa.

A informação foi confirmada pelo sindicato à reportagem da Folha Dirigida.

Concurso Receita vai prover cargos a partir de março

A Receita Federal já tem definido o prazo de provimento dos cargos do seu novo concurso. De acordo com o Ministério da Economia, o chamamento poderá acontecer a partir de março de 2023.

Dessa forma, ficam anuladas as chances de nomeações ainda este ano.

A autorização do concurso Receita finalmente foi publicada em junho. A portaria com o aval confirma o preenchimento de 699 vagas. As chances visam cargos de analistas e auditores, ambos de nível superior e com ganhos bem atrativos.

A portaria, assinada pelo secretário de desburocratização do Ministério da Economia, Caio Mario Paes de Andrade, trouxe uma oferta que divide-se em:

Cargo Escolaridade Remuneração Vagas Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Nível Superior R$21.487,09 230 Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil Nível Superior R$12.142,39 469 Total 699

As duas carreiras estão sem concurso há bastante tempo. O último edital de auditor é do ano de 2014, enquanto o analista está sem seleção para servidores desde 2012.