Deputado cobra alterações no edital do concurso da Sesacre e pede mais vagas

O deputado estadual Roberto Duarte (Republicanos) subiu na tribuna da Assembleia Legislativa, na manhã desta terça-feira (5), para pedir alterações no edital do concurso público do Estado com mais de 600 vagas para profissionais da Saúde.

Ele pontua que recebeu os profissionais de odontologia que contestam o fato de haver apenas 4 vagas no edital, quando há vacância de 24 vagas.

“A previsão do edital é de apenas 4 vagas para dentista, enquanto um estudo feito e apresentado pela Sesacre no único do ano mostra que existia uma vacância de 19 vagas. E depois surgiram outras 6 por aposentar, totalizando 25 hoje”, disse.

O parlamentar disse que os deputados vão se reunir com a Secretaria de Planejamento.

“Precisa ser feita ratificava imediata, colocando essa vacância para os profissionais de odontologia. E vamos dialogar com representam da Seplag uma alteração para que estas vacância constem neste edital”.