Em Cruzeiro do Sul, homem é morto a golpes de faca e terçado

Um homem, conhecido como Vitor, foi morto por volta das 23hrs30min da noite deste sábado (09), no Ramal 2 (Ramal Paulo Matias), na BR-364, em Cruzeiro do Sul.

O homem foi golpeado nove vezes na região abdominal e torácica, além de um corte profundo no lado esquerdo do rosto e a mão esquerda foi praticamente decepada. De acordo com peritos, também houveram alguns golpes nos membros inferiores.

Populares contaram a polícia que dois homens encapuzados apareceram e desferiram os golpes usando uma faca e terçado. Após matar a vítima, os homens fugiram pela mata.

Até o momento, ninguém foi preso.