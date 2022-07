Empresa de telemarketing que funciona no AC sofre ação de despejo por não pagar aluguel

A empresa de telemarketing LIQ, antiga Contrax, terá que responder por uma ação dos proprietários do prédio onde atualmente funciona, na Via Verde, ao lado da Igreja Batista do Bosque. O processo tramita na 1ª Vara Civel e tem mais de R$ 28 milhões sendo requeridos na ação de despejo.

A LIQ chegou ao Acre em 2015, ainda com o nome de Contax. O processo aguarda despacho da Juíza Zenice Mota Cardozo. O prédio é propriedade dos donos da rede de supermecados AraSuper, além uma sócia.

A reportagem buscou contato com a LIQ e não conseguiu um retorno até a publicação da matéria. O espaço fica aberto para manifestações por parte da empresa.