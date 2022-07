Ex de Nicole Bahls, acreano Marcelo Bimbi diz que passou fome e relata ingratidão após separação

Marcelo Bimbi, ex-marido de Nicole Bahls, confessou que enfrentou dificuldades após a separação com a modelo. O também modelo disse que chegou a passar fome e expôs a ingratidão das pessoas quando o relacionamento entre os dois chegou ao fim.

Durante entrevista no programa Chupim da Metropolitana FM, o modelo disse que, enquanto era casado com a modelo vivia cercado de pessoas que considerava amigos, mas após o fim do enlace matrimonial não podia mais contar com ninguém.

“Porque antes quando eu era casado, morava na beira da praia, lá no Rio e no bem bom, eu tinha amigo pra caralh*. Depois que eu me separei e as coisas foram ficando difíceis, ruim, não tinha um para perguntar se eu queria um Resfenol. Mas assim, hoje eu estou aprendendo. Só anda do meu lado quem eu quero de verdade”, começou ele.

Nicole Bahls e Marcelo Bimbi ficaram juntos por três anos. Durante participação no “Programa Silvio Santos”, do SBT, a modelo afirmou que o relacionamento chegou ao fim após ela ter sido traída pelo então marido.

Ele ainda se recordou do casamento dos dois, uma grande cerimônia realizada no Centro do Rio de Janeiro. “É porque a gente tem que passar por isso. Na hora lá do casamento [com a Nicole], tivemos 34 padrinhos e foi na igreja da Candelária. Foi a coisa mais linda do mundo! O pessoal tomando bons vinhos na minha casa, bons whiskys. A coisa ficou difícil, meu irmão, eu não tive um para chamar de amigo”, desabafou.

Segundo o modelo, ele conta em uma mão quantos amigos o ajudaram durante essa fase complicada da sua vida, que passou a ficar sem ter o que comer após se ver perdendo os trabalhos. “Dois ou três que me ajudaram. Inclusive agora, cheguei a passar fome, né? Porque perdi todos os contratos. Um ou dois amigos que me ajudaram e eram esses os que eu menos dava valor”, disse.

“Você quer dar valor para aquele que é famosinho, que está na mídia. Se você quer estar junto, ele quer estar junto também. Depois vem a vida e mostra que tudo isso é passageiro, mostra quem é de verdade”, completou ele.

Não foi a primeira vez que ele passou fome. O modelo disse que ainda quando morava no Acre chegou a pedir ajuda a um traficante da região.

“Depois que meu pai morreu, as coisas ficaram difíceis, chegando até a passar necessidade e não ter o que comer em casa. Falei que estava disposto até tudo, por isso falei com um traficante de drogas de lá. Porém, o homem disse: ‘Em respeito ao seu pai, não vou fazer isso. Você não nasceu para isso’. Deus é tão bom, no dia seguinte recebi proposta para jogar futebol em Manaus, no Amazonas”, contou.

Junto ao trabalho como jogador de futebol, ele passou a conciliar alguns trabalhos como modelo. Porém, tudo após torcer o tornozelo e agarrar de vez os ensaios fotográficos e passarelas. Ele participou de um reality de modelos na Record e as portas se abriram, com oportunidade de ir para Milão, na Itália.

“Meu sonho era ser jogador de futebol. Aí consegui um teste na Alemanha e fui para lá, mas modelava nesse período também”, disse.

Ex-Fazenda

Participante de “A Fazenda 8”, Marcelo contou que, ao saber que Mara Maravilha iria estar no mesmo programa que ele, imaginou que realizaria um desejo antigo de ficar com a apresentadora. “A gente chegou a tretar e muito. Quem dera? Não ficamos. O sonho não acabou ainda. Brincadeira, ela está casada agora”, brincou ele.

Ele também contou que foi ainda dentro do próprio reality show que Nicole se interessou por ele. “Enquanto estava em ‘A Fazenda’, ela estava me assistindo. Ela falava: ‘Nossa, que moreno alto’. Ela teve que lutar por mim porque saí do programa meio apaixonado por outra participante”.

O modelo também lamentou o fim do relacionamento com a modelo. “O amor acabou mas o respeito não. É uma pessoa que aprendi muito. Infelizmente, não deu certo como casal. É um ser humano incrível. Sorte de quem pode tê-la ao lado”, afirmou.

Fim do casamento

Nicole e Marcelo ficaram juntos por três anos e se separaram em julho do ano passado. A ex-panicat contou que terminou com o modelo após descobrir uma traição. Durante o programa do Silvio Santos, Nicole mencionou o próprio ex ao ser questionada sobre infidelidade.

“Gente! O seu ex?”, reagiu Patrícia Abravanel. “Eu não larguei do meu marido por que eu tomei uma? Foi, Patricia, eu te contei, menina”, continuou a modelo. “E você não perdoou?”, questionou a apresentadora. “Perdoei nada, depois vira bagunça, acha que é festa. Comigo é uma só”, completou ela.