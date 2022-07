Homem que ficou em estado grave após colisão morre no PS de Rio Branco

O motociclista Francilenizio Lopes de Oliveira, 47 anos, foi vítima de um acidente na noite de sábado (23), na Rua Isaura Parente, no bairro Estação Experimental, em Rio Branco, e morreu na manhã deste domingo (24) na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do pronto-socorro da capital.

Segundo informações de testemunhas, Francilenisio trafegava sozinho no sentido bairro-centro em um motocicleta modelo Yamaha Fazer 250, de cor preta e placa NAG-7948, pela preferencial que é a rua Isaura Parente, quando o motorista de um carro modelo Jeep Renegade de cor cinza e placa QWM-2019, que acabou saindo de uma das ruas transversais, não parou e bateu no motociclista.

Com o impacto, Francilenizio acabou caindo no meio da rua e bateu a cabeça no asfalto, ficando desacordado.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local, dando os primeiros atendimentos à vítima e, em seguida, o homem foi levado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo. Segundo o médico do Samu, Antônio Castro, o homem teve um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza grave, e depois de ser submetido a uma intervenção cirúrgica, morreu na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), na manhã deste domingo.

O corpo de Francilenisio foi recolhido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) e levado para sede, onde passará por exame cadavérico.