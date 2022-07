Ieptec-AC: inscrições para Processos Seletivos encerram nesta quarta

No estado do Acre, o Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) Dom Moacyr, divulgou a realização de seus três novos Processos Seletivos Simplificados para candidatos de nível fundamental ou superior a fim de exercerem a função de Mediador de Aprendizagem Horista para zona urbana e zona rural em diversos municípios, bem como a formação de cadastro reserva.

A oferta de vagas se divide conforme os editais:

Edital nº 22/2022: Mediador de Aprendizagem Horista (8);

Mediador de Aprendizagem Horista (8); Edital nº 24/2022: Mediador de Aprendizagem Horista (7);

Mediador de Aprendizagem Horista (7); Edital nº25/2022: Mediador de Aprendizagem Horista (10).

Ao ser admitido, o profissional deverá exercer suas atividades em cargas horárias de 20 a 240 horas, com remunerações que variam nos valores de R$ 28,00 a R$ 30,00 por hora.

A função deve: planejar as aulas e atividades didáticas, conforme modelo disponibilizado pelos Centros de Educação Profissional e Tecnológica, e ministrá-las aos educandos; mediar em qualquer área técnica do CEPT ou outra Unidade de Ensino da rede; elaborar e adequar os conteúdos, materiais didáticos e mídias; propiciar espaço de acolhimento e debate com os educandos; avaliar o desempenho dos educandos; elaborar relatório mensal sobre os processos realizados durante a sua atividade; zelar pelo espaço didático e materiais e equipamentos utilizados; dentre outros requisitos.

Dentro do total de funções, há vagas exclusivas para candidatos que se enquadrem nos itens especificados nos editais.

Procedimentos para participação

As inscrições deverão ser realizadas via internet, nos dias 20 de julho a 2022 a 27 de julho de 2022, através do endereço de email [email protected] Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante análise curricular e documental, que levará em conta os critérios de pontuação presentes nos editais que constam em nosso site.

Os Processos Seletivos terão validade de um ano a partir da data de publicação do resultado final e homologação, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade da Instituição.

Informações complementares podem ser obtidas por meio dos editais completos que constam em nosso site.

