Liziane investe U$ 80 mil em criptomoedas e empresa decreta falência

A empresa declarou ter ativos entre US$ 1 bilhão e US$ 10 bilhões, com uma quantia equivalente em passivos estimados, segundo o pedido de falência. De acordo com a Money Times, no mês passado, a corretora cripto FTX buscou fazer um acordo com a credora Celcius, mas desistiu após descobrir um buraco de US$ 2 bilhões no balanço da empresa.

“Já contatei os meus advogados e o meu ex-marido, que é meu sócio, para vermos o que é possível fazer, mas estou sem esperanças. Pesquisem e estudem bem antes de fazer essas aventuras. Creio que vou me ferrar bonito nessa”, completou a famosa.