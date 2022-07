Ney Amorim pode ser o vice de Gladson Cameli se Alan Rick for impedido

O ex-deputado acreano e atual presidente do Podemos no Estado, Ney Amorim, está no radar do governador Gladson Cameli (Progressistas) para integrar a chapa majoritária.

Uma fonte do ContilNet, ligada à Casa Civil, revelou que um convite já foi feito pelo próprio governador para que Ney seja o seu candidato a vice, em caso de alguma implicação com o nome de Alan Rick.

“Eles fizeram uma conversa, o governador sentou com o Ney e foi levantada essa possibilidade de ele vir candidato a vice, caso o Alan não possa ser o candidato”.

O nome do deputado Alan Rick continua posto, mas as brigas internas com Marcio Bittar, presidente do União Brasil no Acre, não estão sendo relativizadas pela alta cúpula do Governo, que busca uma saída, mas também querem ter opções.

“Nas eleições passadas, o Ney foi candidato e tem um passado carregado de história na política, sempre firme em seus posicionamentos e, além disso, é uma pessoa que te um respeito muito grande pelo governador tendo ficado muito próximo dele politicamente”, entregou a fonte.

Nos bastidores, o nome de Ney foi muito bem aceito entre os aliados de Gladson.