PL e mais sete partidos anunciam apoio a Gladson à reeleição e Marcia Bittar como sua vice

O diretório regional do PL (Partido Liberal) e outros sete partidos aliados reuniram seus militantes, dirigentes e pré-candidatos nas eleições deste ano para um ato formal de apoio à pré-candidatura do governador Gladson Cameli (PP) e da professora Márcia Bittar como sua companheira de chapa.

O deputado federal Alan Rick (União Brasil), que seria pré- candidato ao Senado pela mesma chapa, não compareceu nem mandou representante ao evento.

A senadora Mailza Gomes (PP) compareceu ao encontro e disse que estava pronta para ajudar Gladdon Cameli e Márcia Bittar a vencer as eleioçõs – o STE (Superior Tribunal Eleitoral) anunciou que partidos diferentes, numa mesma chapa, podem ser candidatos ao Senado.

Pré-candidata à Assembleia Legislativa, a jornalista e empresaria Wania Pinheiro participou do evento como uma das pré-candidatas do PL.

O ato de apoio a Gladson Cameli e Márcia Bittar foi aberto pelo presidente regional do PL, Édson Siqueira.

“Entre tantos agradecimentos a fazer, agradecemos ao senador Márcio Bittar, que é o construtor dessa obra política que é esta composição aqui”, disse Siqueira.

Em seguida falou o ex-deputado comunista Moisés Diniz, hoje presidente do Solidariedade.”Quando muitos faziam discursos em lives de dentro de seus condomínios, o Gladson Cameli arriscava a própria vida, de sua mulher e de seu filho para salvar as nossas vidas”, disse Diniz. “Não estaríamos aqui se esse rapaz de pouco mais de 40 anos de idade não tivesse agido como um estadista para nos salvar da maior pandemia da história da humanidade”, acrescentou.

Outros dirigentes também falaram durante o encontro, no qual o senador Márcio Bittar foi lembrado por todos como o construtor da aliança politica que encaminha Gladson Cameli e Márcia Bittar para a vitória.

“Nossos adversários queriam o Gladson fragilizado e só se decepcionaram porque o governador não esta mais só e nem fragilizado”, acrescentou.

Em seguida, falou Marcia Bittar, a qual se apresentou como “a mais pantaneira dos acreanos”, numa referência ao fato de ter nascido no Estado do Mato Grosso do Sul.

“Aqui no Acre fiz a coisa mais importante da minha vida: minha família, meus filhos e os amigos que estão me trazendo até aqui”, disse Márcia Bittar. “Não cheguei aqui sozinha e o que posso dizer é que, no Governo, o governador Gladson Cameli não terá em mim uma concorrente, e sim uma conselheira e uma aliada espiritual. O Acre merece paz, prosperidade e por isso acho que chegou o momento de pormos fim às brigas políticas no Governo. Serei uma vice para ajudar a governar”, afirmou Márcia.

“Não quero ser governador só por ser. Quero um novo mandato para corrigirmos eventuais erros do primeiro mandato”, disse Gladson Caneli.

O governador comparou o cargo de governador a um fardo muito pesado, o qual ele disse ter o maior orgulho de carregar. “Mas chegou a hora de todos olharmos no espelho e decidirmos o que queremos: um Acre de prosperidade e de desenvolvimrnto”, afirmou.

O governador elogiou Márcia Bittar como sua candidata a vice e a reconheceu como uma excelente e exemplar mulher de familia.

Confira mais fotos do evento: