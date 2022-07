Roberto Carlos ignora grande amigo na falência e famoso morre com terrível mágoa: “Foi difícil”

Roberto Carlos é o rei de muitos sucesso, tido como uma das principais referência da música brasileira e representante da nossa cultura. O que tentam esconder e muita gente não sabe é que o cantor ignorou um dos seus grandes amigos em um grande momento de necessidade.

Em resumo, o autor revela que Tim Maia passou uma temporada delicada nos EUA e, ao retornar, pediu ajuda a Roberto Carlos que na época ascendia com a Jovem Guarda.

O fato ocorreu algumas décadas atrás. Recentemente Roberto Carlos foi flagrado com grande dívidas. No entanto, diferentemente, nessa época ele vivenciou seu auge junto à Jovem Guarda, que influenciava a cultura e o comportamento de muitos jovens na década de 60-70.

Segundo Paulo César de Araújo em uma entrevista recente ao Jornal Braziliense, a minissérie lançada pela Globo “Tim Maia: Vale o que vier” ocultou fatos da história. Essas ocultações teriam a finalidade de preservar a imagem e retratar o rei como herói.

Roberto Carlos em Detalhes

Autor da biografia censurada “Roberto Carlos em Detalhes” (2006), Paulo César de Araújo revelou que houve desentendimento e humilhação entre os artistas e revela detalhes.

“Imagina como foi difícil para Tima Maia voltar ao Brasil e ver os seus colegas da Tijuca no topo das paradas enquanto ele estava no fundo do poço? ”.

Em outro trecho Paulo César afirma: “Ele foi o cara que convidou Roberto para tocar no Sputniks e que ensinou os três acordes básicos do rock para Erasmo Carlos. Ninguém sabia tanto quanto Roberto e Erasmo do talento de Tim. Mesmo assim, ele foi podado pela Jovem Guarda de 1964 a 1968, quando lançou seu primeiro disco”.

O filme retrata que, ao buscar ajuda, Roberto Carlos fez pouco caso da situação de Tim Maia. Assim, sem dinheiro para voltar para casa, o artista se viu sem alternativa. Sendo assim, o rei enviou um funcionário com a nota à Maia. Ao entregá-la, o funcionário a amassou e jogou para o alto. Assim, com essa humilhação, maia seguiu sua carreira sem perdoar o rei por isso.