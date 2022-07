Telescópio James Webb captura 1ªs fotos de Júpiter; veja

“Combinadas com as imagens de campo profundo divulgadas no outro dia, essas imagens de Júpiter demonstram a compreensão completa do que Webb pode observar, desde as galáxias observáveis ​​mais fracas e distantes até planetas em nosso próprio quintal cósmico que você pode ver a olho nu de seu quintal real”, disse à Nasa Bryan Holler, cientista do Space Telescope Science Institute em Baltimore, que ajudou a planejar essas observações.