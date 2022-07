VÍDEO: Mandim gigante é capturado em rio do interior do AC e impressiona moradores

Os moradores de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, que apreciam o mandim, estão vivendo um momento de fartura. Por lá, as piracemas já estão sendo encontradas e, além de abastecer o mercado local, a espécie está sendo exportada para outras cidades do Estado.

Recentemente, um fato ocorrido em Cruzeiro do Sul vem chamando bastante a atenção da população acreana. Um morador exibe em um vídeo um mandim gigante capturado nas águas do Rio Juruá. Quem viu o tamanho do peixe, ficou impressionado. “Que mandi grande, hein?!”, comentou a internauta Maria Carvalho.

Confira o vídeo: