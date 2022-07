Vídeo: Stênio Garcia é retirado de entrevista à força por sua esposa

Stênio Garcia, de 90 anos, é um consagrado ator com diversos papéis famosos em novelas. O ator estava presente no lançamento do livro “Viver é Uma Arte: Transformando a Dor em Palavras”, de Beth Goulart, no Rio de Janeiro, e passou por maus bocados ao dar uma entrevista para o programa “A Tarde é Sua”, da RedeTv!.

Com a máscara de proteção ao Covid 19 pendurada na orelha, o ator falava com o repórter Marcos Books quando a esposa, Marilene Saade, perdeu o controle e o tirou a força da entrevista. No vídeo, é possível ver o momento em que a atriz invade a matéria e tenta colocar a máscara de proteção à força em Stênio, que tenta sair da situação desagradável gerada por sua esposa. Marcos Books ficou sem reação. A esposa alegou que o ator ainda não havia contraído o vírus, por isso tentava colocar a máscara nele. Gente, eu ri, mas com respeito kkkkk #ATardeÉSua pic.twitter.com/WIZMVz9YRH — Eduardo Moura (@edubmoura) July 13, 2022