Acidente de trânsito deixa motociclista com vários ferimentos em Sena Madureira

No começo da tarde desta quinta-feira (4), mais um acidente de trânsito foi registrado em Sena Madureira, nas proximidades da Feira Livre dos Colonos. Dessa vez, a batida se deu entre um carro e uma motocicleta, sendo que o condutor da moto levou a pior.

Ainda não foi possível precisar as circunstâncias do acidente. O autônomo identificado como Anderson, morador no bairro da Pista, ficou com vários ferimentos pelo corpo. Após a batida frontal, o mesmo permaneceu caído no chão por alguns minutos até a chegada do socorro.

Anderson deu entrada no Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes, onde recebe os primeiros atendimentos.

Praticamente todos os dias, a Polícia Militar, por meio do tenente Fábio Diniz, utiliza os meios de comunicação da cidade para pedir atenção redobrada nessa questão do trânsito, entretanto, muitos motoristas não seguem as orientações de direção defensiva.

Veja fotos: