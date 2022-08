Blog do Ton: Um dos maiores cartões postais da ExpoAcre e próximas obras do Governo Cameli

Sem esconder a animação de ninguém, o competente Petrônio Antunes (Deracre) é só alegria com a ExpoAcre. Sua pasta, confiada pelo governador Gladson Cameli, é uma das mais bem cuidadas da atual gestão e seu estande na exposição virou um verdadeiro cartão-postal. Da feira e do governo.

“A feira por si só será um grande destaque. A melhor de todos os tempos”, revela Petrônio, com muita modéstia. Em conversa com o Blog, elenca a primeira etapa da AC-405 e Estrada da Variante como obras que podem ficar prontas ainda este ano.

“São obras de grande porte que estamos nos empenhando para que sejam entregues ainda este ano. Vamos torcer para que o verão nos ajude”. Petrônio, com seu time e sob determinação de Gladson, transformou o Acre em um canteiro de obras. E revela quais as próximas entregas.

“Vai ficar muita coisa para o ano que vem: Ponte da Siberia, Ponte de Sena, anel viário do Alto Acre. A maioria dessas obras possui cronograma de mais de dois anos. Com certeza, com a reeleição do governador Gladson Cameli, emendas de bancada e emendas de relator que foram colocadas, serão tramitadas para serem usadas no ano que vem”.

PROS

O Pros nacional apoiou a candidatura de Vanda Milani durante convenção nacional. Algo que eu não sei se é bom ou ruim: ela terá um candidato a presidente. Pablo Marçal, coach, será o dono desse desafio.

Duvido

Tem certas chapas que duvido de tudo. Só acredito quando anunciado em convenção. Estas eleições reservam ainda muitas surpresas. Escrevam e me cobrem.

Mandato coletivo

Um modelo que tem dado certo lá fora do Acre vai ser replicado por essas bandas. O mandato coletivo, composto por um grupo de pessoas, será a proposta do Cesario Braga para Aleac e Nazare Araújo para a Câmara Federal.

Semana decisiva

Essa será uma semana decisiva. É a semana que os partidos anunciam suas composições para as eleições. Não se assustem com rifas, trocas de alianças e nem mesmo com trocas de comandos de legendas.

ExpoAcre

Em clima de ExpoAcre, o ContilNet tem feito uma excelente cobertura. Está convidando as mais relevantes figuras do Acre. Vale a pena ficar de olho.

45 do segundo tempo

Todos os grandes partidos devem realizar suas convenções no dia 5, aos 45 do segundo tempo. Exemplos são PP, MDB e UB.

Jéssica Sales

Sempre tive muito respeito pela pré-candidatura de Jéssica Sales (MDB), e sempre a considerei viável, mas sempre defendi que ela iria para reeleição. É nos bastidores que estão as verdadeiras informações.

Marcio Bittar

Voltando para o Acre nos próximos dias, senador Marcio Bittar vai mexer no tabuleiro da política. Observem.

Vice

As tratativas envolvendo o vice de Mara Rocha ainda não se consolidaram, apesar de vários pretendentes já revelados. Essa semana sai. Um assessor importante veio me perguntar se essa vaga estava sendo guardada. Que maldade! Será?

MDB

E se o Jorge Viana viesse ao Governo e fosse para o segundo turno contra o Gladson? “Vai de Jorge, já está definido pelo nosso presidente”. Fala de um membro da cúpula do MDB. Nada mais indaguei.