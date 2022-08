Case de sucesso: Açaí do Evandro é destaque no galpão Sebrae na Expoacre 2022

Empreendedor desde 2019, Evandro Alves está entre os destaques como case de sucesso do galpão do Sebrae na Expoacre 2022, com o Açaí do Evandro. Com indústria própria, o empreendimento oferece desde picolés, sorvetes, açaí para revenda e açaí cremoso.

Segundo Evandro Alves, o proprietário, ele participa desde a colheita do açaí até o último momento da indústria, onde a bebida sai preparada para consumo. “Nós temos nossa indústria, seguimos o que pede as autoridades e, atualmente, 90% da minha produção é para mim e o restante eu abasteço outros empreendimentos”, conta.

O empreendimento começou ainda no segmento alimentício, quando Evandro revendia açaí vindo de Feijó, município do interior do Acre, onde Evandro nasceu, e passou a vender da forma que atua nos dias atuais após enfrentar um problema de saúde em 2020.

Para Evandro, o Sebrae é um parceiro que auxiliou em muitas formas o crescimento da empresa. “É um parceiro nosso, auxiliou na nossa identidade visual e no marketing que temos até hoje”, explica.

Fora do Parque de Exposições, o Açaí do Evandro fica localizado na Estrada Raimundo Irineu Serra, 88, bairro Novo Horizonte, em Rio Branco.