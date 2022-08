Comerciante e faccionados são presos no interior do Acre após investigação

Uma eficiente ação desencadeada por policiais civis e militares na cidade de Manoel Urbano, interior do Acre, resultou na apreensão de três armas de fogo, dentre elas uma pistola 9 mm, de uso exclusivo das forças policiais. No desenrolar da ocorrência também foram apreendidas várias munições de diversos calibres.

Tudo começou a partir de um trabalho de investigação por parte de um agente da Polícia Civil. Ele conseguiu identificar o principal autor e em seguida pediu o apoio da Polícia Militar.

Nesse sentido, a polícia teve acesso a alguns áudios, de WhatsApp, em integrantes de uma facção criminosa pediam munições de uma arma de fogo. Também foi descoberto o local exato onde as armas estavam guardadas.

No primeiro momento, houve apreensão de uma 01 pistola 9 milímetros, com uma munição deflagrada e 12 intactas e dois carregadores; 01 espingarda, calibre 20, com 12 cartuchos intactos, 05 cartcuhos calibre 38 já deflagrados, 01 cartcuho calibre 36 deflagrado. Posteriormente, em poder de um comerciante os policiais apreenderam 01 revólver calibre 38 com 6 munições intactas e 7 deflagradas, além de 10 munições calibre 380 intactas.

Ao todo, três pessoas foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia de Manoel Urbano para os procedimentos de praxe.