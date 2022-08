Flaviano diz que Mara está preparada para governar o Acre e vai ajudá-la

Durante a Caminhada da Esperança, que aconteceu na manhã desta terça-feira (16), o presidente do MDB do Acre, deputado federal Flaviano Melo, que concorre à reeleição, disse que a candidata ao governo, Mara Rocha, é uma mulher preparada para governar o Acre.

“O sentimento é o sentimento de que vamos fazer uma campanha bonita. Mara e uma belíssima candidata. Uma candidata querida, uma candidata simpática, preparada e é quem vai governar o nosso Estado. E, eu estou junto para ajudá-la como eu fiz no meu governo”, disse Flaviano Melo.

Ao lado do vice, Fernando Zamora, Mara Rocha, candidata ao governo, afirmou que a hora da mudança é agora. Ela defendeu melhoria nos serviços públicos, bem como a valorização do servidor público e do homem do campo.

“Eu estou muito feliz aqui hoje dando a largada da Caminhada da Esperança, rumo ao desenvolvimento do nosso Estado. Fico muito feliz em estar aqui com o deputado federal Flaviano Melo, que vai continuar nos ajudando na Câmara Federal, juntamente com os nossos deputados estaduais, o nosso vice-governador Fernando Zamora, a nossa senadora Marcia Bittar”, e acrescentou: “é um grupo que quer o desenvolvimento do nosso Estado, que quer ver o povo voltar a sorrir, quer geração de emprego para as pessoas, quer uma saúde de qualidade, uma educação melhor, quer servidor valorizado, quer produtor rural olhado com carinho. É isso que nós vamos trazer para o nosso governo: é governar com o coração. E é isso que o nosso estado está precisando, de um olhar carinhoso”.

Fernando Zamora disse que os acreanos buscam nas urnas este ano uma perspectiva de mudança para o Acre. “O povo quer mudança, quer perspectiva, quer mudança, quer um futuro. Não tem outro que não seja a Mara Rocha, a nossa senadora Marcia Bittar e os deputados do MDB para realmente mudar o Acre, para ter novamente esperança”.