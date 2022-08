Gladson, Mailza e Ney iniciam campanha de rua em grande caminhada na Baixada

O governador Gladson Cameli escolheu a Baixada da Sobral, região mais populosa de Rio Branco, para iniciar mais uma campanha eleitoral vitoriosa ao governo do Acre. Junto com a vice, Mailza Gomes, e o senador Ney Amorim, os candidatos da coligação Avançar para Fazer Mais foram abraçados e receberam o apoio caloroso da população.

Durante a grande caminhada realizada nesta quinta-feira, 18, Gladson, Mailza e Ney percorreram a principal avenida da Baixada. A cada encontro com moradores e comerciantes, os nomes dos candidatos foram confirmados como a melhor escolha para trabalhar pelo desenvolvimento do estado e buscar mais oportunidades para todos.

“Inicio essa campanha com Deus e com o povo, e não poderíamos escolher lugar melhor para começarmos a nossa campanha. Tenho grande carinho e muito respeito pelos moradores da Baixada da Sobral. A partir de hoje, vamos percorrer os quatro cantos deste estado mostrando o que já fizemos pelo Acre e o que vamos fazer nos próximos quatro anos”, afirmou o governador.

Uma multidão tomou a Avenida Sobral. A aposentada Edna Serafim saiu de casa e fez questão de mostrar seu apoio a Gladson, Mailza e Ney. “Eles têm o meu voto porque trabalham muito pelo povo e pelo Acre”, pontuou.

Na Baixada da Sobral, a gestão de Gladson Cameli se empenhou muito para dar os primeiros passos de uma obra histórica e que há muitos anos é aguardada pela comunidade. Todos os projetos arquitetônicos e de engenharia da tão sonhada ponte ligando os bairros Aeroporto Velho e Quinze já estão finalizados.

“Esta é uma obra que queremos tornar realidade em nosso segundo mandato. Sabemos que a população da Baixada espera muito por essa ponte, que além de encurtar distâncias e facilitar a vida das pessoas, vai melhorar o trânsito da nossa capital”, disse Cameli.

Ney Amorim tem uma relação especial com a Baixada. Nascido e criado no bairro Palheiral, foi nesta região que ele viu, por meio da política, a oportunidade de dar sua contribuição para a construção de uma sociedade mais justa.

“A Baixada é minha casa e eu fico muito feliz de poder começar mais uma campanha no lugar que faz parte da minha história. Essa foi uma caminhada linda e muito emocionante. Junto com o governador Gladson, a Mailza e o povo, vamos vencer essa eleição”, declarou.

O governo de Gladson Cameli ganhou destaque pela eficiência no combate à pandemia de covid-19, pela recuperação e melhorias de ramais em todo o estado, pelos os vultuosos investimentos na Segurança Pública, que permitiram retirar o Acre da condição de região mais violenta do país, pelas expressivas obras em infraestrutura, como a duplicação da rodovia estadual AC-405, em Cruzeiro do Sul, e a construção do anel viário de Brasileia e Epitaciolândia, e pela valorização do funcionalismo público, com o aumento salarial e a folha de pagamento em dia. Uma administração séria, comprometida e que colocou os acreanos acima de quaisquer interesses políticos.