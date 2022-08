Mais de 70% dos candidatos registrados no Acre se consideram negros ou pardos

O Acre registrou 527 candidaturas nestas eleições sendo 134 para concorrer a deputado federal e 348 tentarão ocupar cadeiras na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nas eleições deste ano, que ocorrem no dia 2 de outubro. Além disso, sete concorrem ao Governo do Estado e oito ao Senado.

Desse total, mais de 70% (379) dos registrados se consideram negros ou pardos e 117 candidatos se consideram brancos, conforme os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A porcentagem é maior do que a nacional, onde das 28.371 candidaturas registradas no Brasil, 14.069 (49,59%) registros foram de candidatos negros e pardos, e 13.858 (48,85%) pedidos de pessoas autodeclaradas brancas.

O prazo para que os partidos políticos, federações e coligações partidárias solicitassem o registro junto à Justiça Eleitoral para as Eleições 2022 terminou na segunda-feira (15). Em 2018, os brancos eram 52,4% de todos os candidatos, isto é, 15.241. Na ocasião, 10.382 (35,7%) se autodeclararam pardos e 3.160 (10,86%), pretos; ou seja, 46,56% eram negros. Naquela eleição geral, os indígenas representavam apenas 133 dos candidatos (0,46%). Além disso, 0,58% eram amarelos. Nos pleitos de 2014, a quantidade de negros e indígenas era ainda menor: 44,26% e 0,32%, respectivamente.

Eleitores aptos a votar no Acre

No Acre, 588.433 eleitores estão aptos a votar. De 2020 até este ano, o eleitorado cresceu 0,38%.

A maioria do eleitorado é composta por mulheres (303.832), representando 52%. Os homens somam 284.599 eleitores, sendo 48% do quantitativo total dos eleitores.

As estatísticas também demonstram que a maior parte do eleitorado acreano tem entre 25 a 34 anos (139.122 – equivalente a 23,4%). A faixa etária dos 35 a 44 anos aparece como a segunda maior parte do eleitorado (126.848 – 21,56%) e na sequência os de 45 a 59 anos (125.514 – 21,33%). Os jovens de 16 e 17 anos somam 12.769 (2,17%). Entre os eleitores idosos, 11.900 estão acima dos 79 anos (2.02%), 24.497 entre 70 e 79 anos (4,16%) e 47.579 eleitores entre 60 e 69 anos (8,09%). Esses números demonstram que 6,18% dos acreanos acima dos 70 anos e estão facultados a votar.

Em relação ao grau de instrução, a maioria do eleitorado acreano possui o ensino médio completo, totalizando 139.325 eleitores. Na sequência, destacam-se a quantidade de eleitores com o ensino fundamental incompleto: 117.103. Com ensino médio incompleto são 102.165 eleitores. As menores parcelas do eleitorado leem e escrevem (58.197), possuem o ensino superior completo (55.854), o superior incompleto (36.230), são analfabetos (49.907) e possuem o ensino fundamental completo (29.852).

No Acre, o pleito eleitoral acontecerá em 720 locais de votação com 2.280 seções eleitorais.