Maitê Proença e Adriana Calcanhotto terminam namoro após menos de 1 ano

De maneira discreta, a atriz Maitê Proença e a cantora Adriana Calcanhotto vinham em um relacionamento desde setembro de 2021. Porém, tudo indica que o casal terminou o namoro após 11 meses de ter assumido a relação.

De acordo com o site Sala de TV, o namoro entre Maitê e Adriana acabou no fim de junho. O motivo? O excesso de exposição na mídia, especialmente depois que a atriz deu uma declaração controversa à revista JP sobre como enxergava estar em um relacionamento com a cantora.

A cantora Adriana Calcanhotto é sempre discreta em suas relações e não gosta de ter sua intimidade exposta. Em entrevista à revista, Proença declarou que gostaria que a namorada fosse um homem.

“Eu queria que ela (Adriana) fosse homem. Para essa atividade sempre gostei mais de homem, mas ela é mulher, gosta dela e aceito isso”, disse.

Na mesma entrevista, Maitê Proença disse que imaginava que sua declaração seria reprovada por “feministas e LGBTs”. A atriz foi acusada de lesbofobia por feministas e pela população LGBTQIA+.

A crise pública em relação às declarações polêmicas de Maitê Proença acabou sendo refletidas no relacionamento, causando discussões e desgaste entre o casal. Assim, o término foi considerado a melhor opção.