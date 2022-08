Mulher endividada tem cartão aprovado pelo Nubank e faz ‘loucura’

Uma consumidora brasileira fez uma homenagem um tanto quanto inusitada após ter um cartão de crédito aprovado pelo Nubank. O caso ocorreu na cidade de Natal (RN) e gerou bastante repercussão em todo o país nos últimos dias.

Mara Oliveira, de 33 anos, estava endividada desde 2015. O nome “sujo” a impedia de conseguir crédito pré-aprovado na maior parte das instituições financeiras. Depois de várias tentativas da cliente, o Nubank resolveu liberar um cartão com R$ 50 de limite.

Segundo Mara, a decisão da fintech fez muita diferença na sua vida. “Muita gente reclama, mas vocês não imaginam a minha felicidade”, afirmou.

Homenagem

Após a aprovação, a mulher decidiu fazer uma tatuagem no antebraço em homenagem ao banco digital. A imagem escolhida foi um coração em tons de roxo, a cor oficial do Nubank.

“Eu não sonhava mais, porque precisava de dinheiro para realizar e não tinha. Agora eu tenho crédito e sonhos”, comemorou.

Reviravolta

A grande reviravolta na história veio algum tempo de Mara após gravar o amor pelo banco na pele. Ela decidiu se inscrever em um processo seletivo do banco para tentar fazer parte da equipe do Nubank e, após ser aprovada em todas as etapas, hoje é funcionária da empresa.

