Petecão, Tota e Vanda Milani entregam Plano de Governo ao Coren

O pré-candidato ao governo do Acre, Sérgio Petecão, o seu vice, João Tota Filho, e a pré-candidata ao senado, Vanda Milani, entregaram o Plano de Governo da coligação “Com a Força do Povo” ao presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Acre, Coren-AC, João Batista de Lima, nesta quinta-feira, dia 4 de agosto.

Durante a entrega do documento, o presidente do Coren-AC e os conselheiros da instituição apresentaram sugestões de abertura de diálogo entre o governo do estado e o setor. Entre as sugestões, também foram apontadas a valorização do profissional da saúde e melhores condições de trabalho.

“Nós temos colegas aqui que poderiam ser exemplos lá fora, mas parece ser mais interessante enfeitar o ambiente enquanto a qualidade que devia ter, deixa de existir. Hoje eu vejo multirões acontecendo, mas os profissionais que estão fazendo esses multirões são todos de fora. Infelizmente, qualificar o que está aqui dentro é deixado de lado”, lamentou Lima.

A pré-candidata ao senado, Vanda Milani, acrescentou que durante seu mandato de deputada federal, entre 2019 e 2020, membros da saúde do interior requisitaram a aquisição de barcos para uso da saúde. Com estas considerações, a pré-candidata ao senado reforçou a necessidade de dar melhores condições de trabalho e de valorizar o profissional da saúde para que exista qualidade de vida do paciente e do servidor.

“Nós caminhamos muito por todo o estado para o nosso plano de governo e entregamos um plano de trabalho ao Tribunal Regional Eleitoral. Mas quero dizer que o nosso trabalho continua colhendo as informações que cada entidade acha necessária para que o nosso futuro governador, com o apoio da nossa coligação e da população, possamos fazer um Acre melhor, atendendo o básico que a nossa população merece na saúde e nas demais áreas”, avaliou a pré-candidata ao senado, Vanda Milani.