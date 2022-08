Rio Branco-AC tem maior público do futebol acreano desde Atlético-AC x Cuiabá na Série C de 2018

O Rio Branco-AC empatou com ASA por 0 a 0, nesse domingo (7), pelo jogo de ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D, e um detalhe chamou atenção do lado de fora do gramado: a grande presença do público nas arquibancadas do estádio Florestão, na capital acreana. Com 2.389 mil torcedores, o Estrelão conseguiu o melhor público pagante do futebol acreano desde 2018.

Há quatro anos, o Atlético-AC colocou 6.740 torcedores pagantes no Florestão para ver o empate por 2 a 2 com o Cuiabá, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série C. O Galo Carijó perdeu na ida por 2 a 0 e deixou escapar o acesso para a Série B.

Com o bom público no estádio, o Rio Branco-AC conseguiu renda de R$ 25.890 mil. Com subtração das despesas do jogo, o presidente do Estrelão, Valdemar Neto, projeta lucro para os cofres do clube por volta de R$ 9 mil.

– Esse agora a gente ainda não recebeu o cheque da Federação (de Futebol do Acre), mas acredito que nessa agora deu um lucro de 8 mil a 9 mil reais, com certeza – disse em entrevista ao programa Resenha Esportiva, da Rádio CBN Amazônia Rio Branco, nesta segunda-feira (8).

O Rio Branco-AC enfrenta o ASA pelo jogo de volta das oitavas de final no próximo domingo (14), a partir das 16h (de Brasília), no estádio Coaracy Fonseca, em Arapiraca (AL). Em caso de novo empate, o vencedor será definido nos pênaltis.

Premiação para os jogadores

O dirigente do Rio Branco-AC também disse durante o programa Resenha Esportiva que o lucro proveniente da venda dos ingressos do confronto contra o Pacajus, pela volta da segunda fase da Série D, foi dividido entre os jogadores. A renda total foi de R$ 12.260 mil.