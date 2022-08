Simone e Simaria esquecem promessa feita a vencedor do The Voice Kids

A dupla Simone e Simaria não cumpriu a promessa feita a Jeremias Reis, vencedor do The Voice Kids de 2019. Ao vivo, durante a final do programa, as artistas se comprometeram a gravar uma música com o campeão da temporada do reality, como forma de agradecer sua dedicação e empenho.

“Quem ganhar hoje vai gravar uma música com Simone e Simaria”, disse a irmã mais velha no palco. A parceria, contudo, nunca ocorreu e Jeremias Reis ficou bastante abalado com a falta de compromisso da dupla sertaneja. De acordo com informações da empresária do cantor mirim, ele recebe muitas mensagens dos fãs lhe cobrando a feat. com as forrozeiras.

Leia a matéria completa em TV Foco.