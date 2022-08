Vento derruba parte da obra de expansão do Arasuper da Isaura Parente; veja vídeo

A ventania em Rio Branco, na tarde deste domingo (28), atingiu as obras de expansão da loja do Arasuper da Rua Isaura Parente. O vento derrubou parte das obras, mas não houve feridos, já que, por ser domingo, no momento do temporal não havia ninguém no local.

Veja o vídeo, abaixo:

A loja do Arasuper da Isaura Parente deverá ser a maior da rede de supermercados acreana. A rede adquiriu residências vizinhas onde funcionou a sede do “Nosso Clube” e vem sendo ampliada para oferecer mais conforto à clientela.

O vento desta tarde, no entanto, deverá fazer com que a obras atrase em alguns dias, já que o que foi destruído com o temporal terá que ser reconstruído. Mas as obras serão retomadas nesta segunda-feira (29).