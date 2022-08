Vereador no Acre terá que usar tornozeleira e manter 500 metros de distância da ex-companheira

A Justiça determinou que o vereador Rogério Pontes (PROS), do município de Brasileia, use tornozeleira eletrônica a partir desta sexta-feira (26) e mantenha 500 metros de distância da ex-companheira, Yuna Gagarin.

A decisão foi motivada pelo fato de o réu não ter cumprido a decisão anterior em que determinava o distanciamento dele de Yuna Gagarin, o que fez com que o vereador fosse conduzido à delegacia na última terça-feira, (24).

O Boletim de Ocorrência registrado pela Polícia Militar apresenta a informação de que Rogério teria ido até a casa da ex-mulher e se apossado do telefone dela. No entanto, o parlamentar negou as informações e alegou que as acusações se tratam de uma perseguição política.

Diante do ocorrido, o Ministério Público pediu novamente a prisão do vereador. O juiz da Comarca, Clovis Lodi, não achou necessária a prisão, mas determinou a monitoração eletrônica. Rogério Pontes deverá manter distância de 500 metros da casa de Yuna, não manter contato com a ex-companheira e, ainda, pagar fiança no valor de R$ 5 mil.