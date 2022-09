Acreano Feminino: Galvez bate Assermurb nos pênaltis e é campeão do 1º turno

A Assermurb dominou o confronto, teve mais a posse da bola e atuou boa parte do tempo no setor ofensivo, com jogadas pelos lados do campo e com bolas alçadas na área.

As ações da Assermurb em busca do gol, no entanto, não foram efetivas. O Imperador, que pouco criou durante os 90 minutos, adotou forte postura defensiva e contou com a boa atuação da goleira Quellão, inclusive nos pênaltis. A arqueira defendeu três cobranças e ainda converteu o último chute do Galvez.

O Galvez encerra o primeiro turno com duas vitórias, dois empates e uma derrota. Foram 14 gols marcados e seis sofridos.

Com o título simbólico do primeiro turno, o Galvez tem vaga assegurada na decisão do estadual. Se vencer o segundo turno, o Imperador garante o título da temporada.