Blog do Ton: Faltando 12 dias para as eleições, pesquisas mostram a identidade do público do AC

Bolsonarista e Camelista: esse é o público acreano em sua maioria, de acordo com todas as pesquisas até aqui divulgadas. A última pesquisa Ipec/TV Acre, divulgada na segunda-feira (19) foi um balde de água fria para quem quer empurrar a eleição para um segundo turno – e lucrar com isso.

De acordo com dados da pesquisa, Gladson alcança 54% das intenções de votos, enquanto Bolsonaro está encostado, na casa dos 53%. Se as eleições fossem hoje, esses dois seriam os grandes vencedores da disputa majoritária por aqui.

Que a oposição aprenda a lição e volte às aulas da escola da política, para aprender a fazer oposição qualificada. Essas eleições mostraram que a até os opositores trabalham pela reeleição de Gladson.

Aqui e lá

A última pesquisa Ipec está não somente na boca do povo, mas repercute dentro e fora do Acre via imprensa. O site A Gazeta do Povo afirmou que Gladson tem chances de ganhar no primeiro turno.

David Hall

De fora dos debates, David Hall pontuou mais que o professor Nilson Euclides. O primeiro ficou com 1% das intenções de voto e o segundo zerou. Na pesquisa Ipec anterior, o resultado era exatamente o inverso.

De fora

Deixar qualquer candidato majoritário de fora das discussões é delicado para a democracia, que deixou de conhecer uma opção de voto. Ainda mais em tempos onde são enormes as abstinências. Não considero 100% democrático, mas essa é apenas a minha humilde opinião.

Outro lado

A disputa pelo governo parece tomar contornos mais definidos, ao contrário da disputa pelo Senado, que é um campo aberto. Qualquer um dos melhores colocados pode levar a melhor se convencer a grande fatia de eleitores indecisos.

Vai pro segundo turno

“Anote aí: Petecão vai estar entre os mais bem votados e vai para o segundo turno”. De um fiel escudeiro do candidato ao Governo do Acre.

Antônia Lúcia

“Puxadora de votos do Republicanos é alvo de ação de improbidade administrativa”. Matéria do Antagonista sobre Antônia Lúcia, candidata a deputada federal.

Silenciosa

Essa silenciosa eleição promete boas surpresas mais afrente. Muita gente que está fazendo campanha nas moitas pode surpreender com mandatos na Aleac e Câmara Federal.

Senado

Pode, na verdade, surpreender até nas majoritárias, como na disputa pelo Senado por exemplo. É o que prevê um bom analista da política local.

Nazaré

Mesmo com Lula, que tem mais de 30% de preferência do eleitorado local, pedindo votos para a candidata ao Senado do PT, Nazaré Araújo, ela figura com 6% das intenções de voto. Nem Jorge, nem Lula conseguiram transferir, ainda, os votos para a candidata petista.

Teimosia

Por teimosia, essa chapa não ficou mais forte. Se Jenilson fosse o candidato desse bloco, e não desmerecendo a candidatura de Nazaré de forma alguma, não tenho medo de afirmar que os números estariam diferentes; é que Nazaré se colocou na disputa exatamente nas convenções e tem o fator tempo como seu principal desafio.

O todo

Mas, na política, algumas coisas se sobrepõem ao todo – apesar de que não deveria ser assim. Se eles não estão preocupados, quem sou eu para estar?

Aliás…

Jenilson Leite desceu para os 9% e, de acordo com o Ipec, não pode mais ser considerado segundo colocado por empate técnico. Isolaram-se na vice-liderança da disputa, empatados tecnicamente, os candidatos Ney Amorim e Márcia Bittar.