Campeonato Acreano de Futsal: Rivera bate Juventus Feijó e conquista 1º turno

O Rivera, de Tarauacá, é o campeão do primeiro turno do Campeonato Acreano de Futsal Série A e tem vaga garantida na decisão do estadual. A equipe conquistou o primeiro turno ao vencer o Juventus Feijó por 3 a 0 na final, no ginásio José Augusto Marques de Araújo, em Feijó, na noite deste domingo (25). Os gols da vitória foram marcados José Matheus, Careca e Rui.