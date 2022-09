Casal que aterrorizava moradores e comandava tribunal do juri de facção em Xapuri é preso

No final da tarde desta segunda-feira, 26 de setembro de 2022, a Polícia Civil em Xapuri cumpriu dois mandados de prisão em desfavor de um casal que reside no bairro da Sibéria cidade de Xapuri.

De acordo com a investigação, o casal é responsável pelo tráfico de drogas e por aplicar as temidas “disciplinas”, castigos dados a inimigos, devedores e aqueles que fazem qualquer ação que atraia a policia para o bairro, como furtos e roubos na área de domínio da facção.

O primeiro a ser preso foi o R.F.R. 29 anos, enquanto trafegava em via pública do bairro Sibéria. Em seguida foi presa a jovem M.da S.L. 22 anos, que estava em sua residência.

A Polícia Civil iniciou as investigações a partir de denúncia anônima dando conta de que a jovem M.da S. L. estava agredindo fisicamente e ameaçando de morte as vítimas se caso elas denunciasse para a polícia. As vítimas são também moradores do bairro da Sibéria.

O casal também responde por outros processos criminais e por integrar facções criminosas.

Os presos foram conduzidos para a Delegacia de Xapuri e em seguida transferidos para o Complexo Penitenciário Francisco Oliveira em Rio Branco.