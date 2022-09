Comunidade Batista Vida realiza ação social com atendimentos à população; saiba como participar

A igreja Comunidade Batista Vida promove, neste sábado (24), uma ação social com atendimentos à população e serviços à comunidade em Rio Branco, com atendimentos médicos, jurídicos, sociais e psicológicos de forma gratuita e para todas as idades, além de incentivar a doação de sangue.

A CBVida na Comunidade, nome do projeto, está na segunda edição. A primeira vez que aconteceu, foram realizados mais de 1 mil atendimentos à comunidade e, segundo Tico Lima, um dos responsáveis pelo Ministério Social da igreja, o objetivo é atender um número maior de pessoas.

A segunda edição do projeto social acontece no próximo sábado (24), às 7h30 até 12h30, na rua Major Jenor, 344, Distrito Industrial, na sede da igreja, com atendimentos nas áreas de fisioterapia, ginecologia, clínica médica, nutricionista, pediatria, fonoaudiologia, psicologia, enfermagem, atendimento jurídico, conselho tutelar, cortes de cabelo, retirada de CPF, doação de sangue, testes rápidos e oftalmologia.

Segundo Tico, para os atendimentos médicos é necessário realizar uma inscrição através do site https://cbvida.com.br/social/ e para os demais atendimentos, como doação de sangue sangue e cortes de cabelo masculinos não precisa agendar.

A primeira edição da ação aconteceu em julho de 2021 e neste ano, a edição acontece neste mês e a próxima será em novembro. “O social da igreja atende todos os meses as comunidades do Eldorado e Defesa Civil com ajuda de sacolões e também a comunidade no entorno da sede com ajuda psicológica e social. O evento tem como objetivo se tornar agenda fixa da igreja, assim como cultos para crianças, adolescentes e conferências com pastores convidados de outras partes do Brasil e do mundo”, explica Tico.