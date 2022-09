Feriado de 7 de Setembro: veja a previsão do tempo para todo o país

No Norte do país, há previsão de pancadas de chuvas em alguns pontos isolados, especialmente no Amazonas, Roraima e noroeste do Pará.

Também no litoral do Pará, Amapá e em boa parte do litoral do Nordeste, há possibilidade de chuvas fracas durante o feriado. No restante do país, ainda segundo o Inmet, não há previsão de chuva (veja a área branca do mapa abaixo):

Confira a previsão completa para cada região do país:

Sudeste

Segundo a Climatempo, já nesta terça (6), há alerta de chuva de moderada a forte intensidade com raios e rajadas de vento na maior parte do estado de São Paulo, inclusive na capital.

Amanhã, segundo o Inmet, no sudeste do estado, o tempo ficará mais instável devido a presença de áreas de instabilidade que se deslocam e podem provocar volumes de chuvas na casa dos 70 mm. Nessa região, também há risco de queda de granizo.

Por causa da nebulosidade, no geral, as temperaturas vão se manter estáveis para a região, com uma pequena diminuição das máximas.

Veja as temperaturas previstas nas capitais para esta terça e amanhã, feriado de 7 de setembro, segundo o Inmet:

Belo Horizonte: mín. 12°C/máx. 25°C nesta terça (6); mín. 9°C/máx. 25°C na quarta (7 de setembro);

Rio de Janeiro: mín. 19°C/máx. 25°C nesta terça (6); mín. 14°C/máx. 29°C na quarta (7 de setembro);

São Paulo: mín. 14°C/máx. 21°C nesta terça (6); mín. 13°C/máx. 20°C na quarta (7 de setembro);

Vitória: mín. 17°C/máx. 24°C nesta terça (6); mín. 19°C/máx. 24°C na quarta (7 de setembro).

Sul

Na quarta-feira (7 de setembro), as chuvas deverão ficar mais concentradas no nordeste de Santa Catarina, centro-norte e leste do Paraná.