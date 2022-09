Gladson lidera nova pesquisa da Fieac com 49,1% dos votos; JV aparece em 2º

Saiu mais uma pesquisa sobre a disputa pelo Governo do Acre nas Eleições de 2022, dessa vez encomendada pela Federação das Indústrias do Acre (Fieac) e realizada pelo Instituto Perfil.

O atual governador Gladson Cameli lidera as intenções de voto com 49,1%, seguido por Jorge Viana (PT), que aparece com 24,4%.

Mara Rocha é a terceira colocada, com 8,8%. Petecão aparece com 5,4%; Marcio Bittar com 3,4%; Nilson Euclides com 0,6%; e David Hall com 0,4%.

2,4% disseram que votam branco e nulo. 0,4% não responderam e 5,2% se disseram indecisos.

Quando se trata do voto espontâneo – ocasião em que os nomes dos candidatos não são colocados à disposição dos entrevistados -, Gladson lidera mais uma vez com 44,3%. Jorge Viana pontua 21,2%; Mara 6,8%; Petecão 2,6%; Marcio 1%; Nilson 0,3%; e Hall 0,1%. Outros candidatos marcaram 0,4%. Brancos e nulos: 2,6%. Indecisos: 20,3%. Não responderam: 0,6%.

A pesquisa registrada no TRE com o número 0784/2022 ouviu 1430 eleitores entre os dias 5 e 8 de setembro, em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri.

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.